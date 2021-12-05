Раскрыты подробности дела об убитых на Кипре россиянках

Официальный представитель посольства РФ в Республике Кипр Сергей Лагутенко в беседе со «Звездой» раскрыл некоторые подробности дела о пропавших российский туристках. Сегодня стало известно, что полиция Ларнаки обнаружила их тела. Возраст первой россиянки - 43 года, второй - 33 года.

«Сегодня в воскресенье в 2:30 утра по кипрскому времени криминальная полиция города Ларнаки обнаружила тела этих пропавших девушек. Проводится патологоанатомическая экспертиза и дальнейшие следственные действия», - рассказал он.

Заявление о пропаже поступило 17 ноября. В настоящее время по делу задержаны три человека, все они являются выходцами из Сирии, сообщили в посольстве.

«Могу сказать, что полиция Кипра активно занималась этим вопросом. Розыск пропавших был на контроле у начальника полиции республики Кипр, который лично прибыл ночью на места их условного погребения, участвовал во всех процессуальных действиях», - отметил Лагутенко.

Было подчеркнуто, что консульский отдел посольства России с первых дней принимал активное участие в расследовании, в частности, в выяснении личности пропавших, установлении возможных родственников, а также совершал все необходимые действия для помощи полиции Ларнаки.

Ранее сообщалось, что 32-летний уроженец Сирии, который в настоящий момент находится под стражей и является главным подозреваемым по этому делу, признался в ходе допроса, что убил двух женщин. Как утверждается, он закопал тела россиянок на территории участка в горной деревне в провинции Лимасол. Кроме того, в полиции Кипра сообщили о задержании 23-летнего молодого человека, который является вторым подозреваемым по данному делу, а также 45-летнего водителя авто, в котором он ехал.