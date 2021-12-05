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На Кипре нашли тела двух пропавших российских туристок

Анна Назайкина
13:10 05.12.2021
Как утверждается, подозреваемый в убийстве мужчина признался, что закопал тела женщин в саду дома в деревне.
На Кипре нашли тела двух пропавших российских туристок
© Фото: Nicolas Economou, ZUMAPRESS, globallookpress
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Тела двух россиянок, которые ранее были объявлены пропавшими на Кипре, удалось обнаружить, передает газета Cyprus Mail.

По данным издания, 32-летний уроженец Сирии, который в настоящий момент находится под стражей и является главным подозреваемым по этому делу, признался в ходе допроса, что убил двух женщин. Как утверждается, он закопал тела россиянок на территории участка в горной деревне в провинции Лимасол.

Кроме того, в полиции Кипра сообщили о задержании 23-летнего молодого человека, который является вторым подозреваемым по данному делу, а также 45-летнего водителя авто, в котором он ехал.

Ранее стало известно о том, что две российские туристки пропали из квартиры в жилом доме в Ларнаке недалеко от пляжа, где они останавливались.

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