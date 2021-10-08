Знамена разгромивших нацистов во время ВОВ частей переданы в ЦВО

Знамена восьми частей, участвовавших в разгроме нацистов во время Великой Отечественной войны, переданы в Центральный военный округ для размещения в местных музеях, сообщает Минобороны России.

«Восемь знамен прославленных полков и дивизий переданы почетным караулом Московского гарнизона военнослужащим Центрального военного округа для размещения в государственных и муниципальных музеях центральной части России», - говорится в сообщении.

Торжественная церемония передачи исторических боевых знамен воинских частей состоялась на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

«Решение министра обороны Российской Федерации Героя России генерала армии Шойгу Сергея Кужугетовича вернуть боевые исторические знамена из хранилищ Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации в музеи боевой славы наших городов позволит людям увидеть овеянные славой реликвии вживую», - подчеркнул статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин выразил уверенность, что реликвии легендарных дивизий и полков займут главное место в музеях боевой славы городов Бийск, Омск, Оренбург, Самара, Димитровград, Саранск, Энгельск, Саратов.

«Каждое боевое знамя из восьми передаваемых сегодня в музеи Поволжья и Сибири овеяно великой славой, это непосредственный участник самых важных героических событий Великой Отечественной войны», - добавил Лапин.

Это третья по счету передача боевых знамен в округа. Ранее исторические боевые знамена получили Южный и Восточный военные округа, а также Северный флот.