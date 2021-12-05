В Роскосмосе впервые показали «двустороннюю» версию ракеты «Союз»
Дмитрий Рогозин сообщил, что она предназначена для запуска с другой стороны Земли.
© Фото: Роскосмос
Самарские ракетчики создали «двустороннюю» версию ракеты «Союз», предназначенную для запуска с другой стороны Земли. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Также он опубликовал фотографию. На ней - российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б», установленная на стартовом столе космодрома Куру. Из-за отражения в воде на снимке получилось будто две ракеты, одна из которых смотрит носом внутрь земли.
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