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«Союз-СТ-Б» стартовал с космодрома Куру

Роман Захаров
03:54 05.12.2021
«Союз» должен вывести на орбиту два навигационных спутника Galileo FOC.
© Видео: arianespace © Фото: arianespace
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Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя навигационными спутниками Galileo стартовала в субботу, 5 декабря, с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это следует из трансляции запуска, которая идет на сайте компании Arianespace.

«Союз» должен вывести на орбиту два навигационных спутника Galileo FOC, предназначенных для глобальной навигационной европейской спутниковой системы Galileo.   

Изначально запуск должен был произойти в ночь на 2 декабря, но в итоге его дважды переносили: первый раз из-за плохих погодных условий, второй - из-за неготовности станции телеметрии Гвианского космического центра (ГКЦ).

С учетом двух новых аппаратов в рамках проекта Galileo на околоземную орбиту будет выведено в общей сложности 28 спутников. Предыдущий запуск состоялся 25 июля 2018 года, когда ракета Ariane 5 запустила четыре аппарата Galileo FOC.

«Союз в ГКЦ» является международным проектом Роскосмоса, Европейского космического агентства, Национального центра космических исследований Франции, ведущих российских и французских предприятий ракетно-космической отрасли. В рамках реализации данного проекта сотрудниками Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры в ГКЦ был создан специальный стартовый комплекс для носителей «Союз-СТ». С момента первого запуска, состоявшегося 21 октября 2011 года, был выполнено уже 25 пусков ракет «Союз-СТ».

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