Дерматолог объяснила, почему нельзя долго лежать в ванне зимой

В межсезонье кожа сушится из-за перепада температур и домашнего отопления, поэтому за ней нужен особый уход. Об этом предупредила врач-дерматолог Юлия Галлямова.

«При правильном подходе нужно смотреть влажность в квартире: она должна быть около 40-50 градусов. Конечно, нужно использовать крем для тела или лица. Показателем сухости кожи служат голени - там у нас находится самая сухая кожа», - сказала она «Звезде».

Не надо забывать, что кожа увлажняется как снаружи, так и изнутри, подчеркнула врач.

«Нужно пить достаточное количество воды - 30 мл на килограмм тела. Люди должны получать правильные жиры. Они обеспечивают водно-липидную пленку на поверхности кожи. Можно употреблять льняное, оливковое масло, орехи, красную рыбу», - отметила Галлямова.

Также врач рекомендует применять аптечную косметику, поскольку она основана на потребностях кожи.

«Увлажнять кожу надо сразу же после душа. Также надо ограничить в зимнее время пребывание в ванне - не более 5-7 минут», - резюмировала специалист.

Ранее врачи предупредили, что спать в непосредственной близости от батареи может быть вредно для организма. Температура воздуха возле приборов отопления отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему, давая мышце дополнительную нагрузку.