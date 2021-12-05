В ВОЗ объяснили смысл названий штаммов COVID-19

Варианты коронавируса называют буквами греческого алфавита. В том случае, если они закончатся, обозначения будут обсуждаться специальной группой экспертов. Об этом рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«С мая 2021 года ВОЗ использует греческий алфавит для наименования новых вариантов коронавирусной инфекции. Это делается для того, чтобы людям было проще отслеживать их. Принципиально названия не привязывают к местам, где были впервые обнаружены мутации, так как они могут появиться в любое время и где угодно», — рассказала представитель в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что названия и номенклатуры мутациям вируса присваивает специальная экспертная команда Технической консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов. В нее входят независимые ученые, которые не работают в организации, а лишь дают ей свои рекомендации.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что в организме некоторых людей могут развиваться новые сложные мутации COVID-19.