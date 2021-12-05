Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ВОЗ объяснили смысл названий штаммов COVID-19

Майя Мусиенко
00:09 05.12.2021
По ее словам, для обозначений каждого варианта коронавируса с мая 2021 года используется греческий алфавит.
В ВОЗ объяснили смысл названий штаммов COVID-19
© Фото: Julian Stratenschulte dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Варианты коронавируса называют буквами греческого алфавита. В том случае, если они закончатся, обозначения будут обсуждаться специальной группой экспертов. Об этом рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«С мая 2021 года ВОЗ использует греческий алфавит для наименования новых вариантов коронавирусной инфекции. Это делается для того, чтобы людям было проще отслеживать их. Принципиально названия не привязывают к местам, где были впервые обнаружены мутации, так как они могут появиться в любое время и где угодно», — рассказала представитель в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что названия и номенклатуры мутациям вируса присваивает специальная экспертная команда Технической консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов. В нее входят независимые ученые, которые не работают в организации, а лишь дают ей свои рекомендации.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что в организме некоторых людей могут развиваться новые сложные мутации COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:08 В стране и мире
В Белом доме подтвердили дату беседы Путина и Байдена
21:19 В стране и мире
В Белоруссии назвали цифры потерь из-за санкций ЕС
18:49 В стране и мире
Видео
Крутой вираж: опубликовано видео нарушения украинским вертолетом границы Белоруссии
17:38 В стране и мире
Видео
Огненный шар: под Красноярском загорелся бензовоз
15:28 Спорт
Видео
Фанаты ЦСКА и «Крыльев Советов» покинули трибуны во время матча в знак протеста
Популярное
Ученые назвали нетипичный признак диабета
Видео
«Праздник» на трассе: горящий грузовик с пиротехникой в Казахстане попал на видео
«Впечатало в сиденье»: пассажир обледеневшего лайнера Магадан-Новосибирск о происходившем на борту
Видео
Полицейская погоня со стрельбой за подростком-лихачом под Волгоградом попала на видео
Названы четыре привычки, которые приводят к развитию рака
Мясников назвал лекарство, от которого можно оглохнуть
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.