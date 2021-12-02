Иммунолог назвал самых опасных распространителей коронавируса

Существуют люди, в организме которых могут развиваться новые сложные мутации коронавируса. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Если у человека сильный иммунодефицит, у него практически не вырабатывается иммунитет на вакцину. Это касается и тех, кто находится на химиотерапии или терапии глюкокортикостероидами или страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, когда человек уже лежит», - сказал он в беседе с URA.RU.

Специалист отметил, что окружение людей с иммунодефицитом нужно вакцинировать, а самих больных - изолировать.

«Заражение COVID-19 для них очень опасно, так как организм может не справиться. Вирус эволюционирует, и в итоге эти пациенты сами могут не выжить», - объяснил иммунолог.

Другой эксперт - ведущий научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин - заявил, что вирус в организме пациентов с иммунодефицитом может находиться дольше, приспосабливаться и образовывать новый штамм.

Ранее стало известно, что в последнее время участились случаи развития сахарного диабета у пациентов, переболевших коронавирусом. Специалисты полагают, что эта болезнь возникает примерно через полгода после госпитализации с COVID-19.