Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Пентагоне ответили на вопрос о создании «азиатского НАТО»

Роман Захаров
00:42 05.12.2021
По словам главы Пентагона, действия Вашингтона сейчас направлены на построение «мирного и процветающего» Индо-Тихоокеанского региона.
В Пентагоне ответили на вопрос о создании «азиатского НАТО»
© Фото: Zhang Jun Xinhua, Globallookpress
Читайте нас на:

США не собираются создавать азиатскую версию НАТО, направленную против Китая. Такое заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, отвечая на соответствующий вопрос. Военачальник при этом отметил, что Вашингтон не заинтересован в конфликте с Пекином.

«Нет, мы не стремимся к азиатской версии НАТО и не стараемся создать антикитайскую коалицию. Мы не просим государства выбирать между США и Китаем. Мы не стремимся ни к конфронтации, ни к конфликту... Мы не ищем новой холодной войны, и мира, который разделен на жесткие блоки», - приводит РИА Новости слова главы Пентагона, которые тот произнес в ходе конференции в Калифорнии.

Остин также сообщил, что Соединенные Штаты будут укреплять отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона, привлекать к региональным делам европейских партнеров, проводить совместные военные учения и вести сотрудничество в научно-исследовательской сфере.

По его словам, действия Вашингтона сейчас направлены на построение «мирного и процветающего» Индо-Тихоокеанского региона, на «укрепление сдерживающего потенциала, а не на изменение статуса-кво».

Несколькими днями ранее помощник американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин заявила, что США расширят военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана в рамках стратегии сдерживания Китая. Представительница Пентагона, в частности, подчеркнула, что Соединенные Штаты собираются разместить на континенте истребительную и бомбардировочную авиацию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:08 В стране и мире
В Белом доме подтвердили дату беседы Путина и Байдена
21:19 В стране и мире
В Белоруссии назвали цифры потерь из-за санкций ЕС
18:49 В стране и мире
Видео
Крутой вираж: опубликовано видео нарушения украинским вертолетом границы Белоруссии
17:38 В стране и мире
Видео
Огненный шар: под Красноярском загорелся бензовоз
15:28 Спорт
Видео
Фанаты ЦСКА и «Крыльев Советов» покинули трибуны во время матча в знак протеста
Популярное
Ученые назвали нетипичный признак диабета
Видео
«Праздник» на трассе: горящий грузовик с пиротехникой в Казахстане попал на видео
«Впечатало в сиденье»: пассажир обледеневшего лайнера Магадан-Новосибирск о происходившем на борту
Видео
Полицейская погоня со стрельбой за подростком-лихачом под Волгоградом попала на видео
Названы четыре привычки, которые приводят к развитию рака
Мясников назвал лекарство, от которого можно оглохнуть
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.