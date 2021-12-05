В Пентагоне ответили на вопрос о создании «азиатского НАТО»

США не собираются создавать азиатскую версию НАТО, направленную против Китая. Такое заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, отвечая на соответствующий вопрос. Военачальник при этом отметил, что Вашингтон не заинтересован в конфликте с Пекином.

«Нет, мы не стремимся к азиатской версии НАТО и не стараемся создать антикитайскую коалицию. Мы не просим государства выбирать между США и Китаем. Мы не стремимся ни к конфронтации, ни к конфликту... Мы не ищем новой холодной войны, и мира, который разделен на жесткие блоки», - приводит РИА Новости слова главы Пентагона, которые тот произнес в ходе конференции в Калифорнии.

Остин также сообщил, что Соединенные Штаты будут укреплять отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона, привлекать к региональным делам европейских партнеров, проводить совместные военные учения и вести сотрудничество в научно-исследовательской сфере.

По его словам, действия Вашингтона сейчас направлены на построение «мирного и процветающего» Индо-Тихоокеанского региона, на «укрепление сдерживающего потенциала, а не на изменение статуса-кво».

Несколькими днями ранее помощник американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин заявила, что США расширят военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана в рамках стратегии сдерживания Китая. Представительница Пентагона, в частности, подчеркнула, что Соединенные Штаты собираются разместить на континенте истребительную и бомбардировочную авиацию.