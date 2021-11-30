Пентагон: США расширят военную инфраструктуру в Австралии

США расширят военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана в рамках стратегии сдерживания Китая. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин во время брифинга в Пентагоне.

В ходе мероприятия она презентовала основные результаты ревизии глобальной дислокации сил Соединенных Штатов.

«Эти инициативы включают... расширение инфраструктуры в Австралии и на островах Тихого океана и базирование авиации в Австралии на ротационной основе», - объяснила Карлин.

Представительница Пентагона отметила, что США, в частности, собираются разместить на континенте истребительную и бомбардировочную авиацию.