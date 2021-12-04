Конькобежка Голикова завоевала серебро на этапе Кубка мира

Россиянка Ангелина Голикова заняла второе место в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити, уступив победительнице состязания всего 0,01 секунды.

Первой к финишу пришла Анжелика Вуйцик из Польши с результатом 36,775 секунды. Третье место у еще одной российской спортсменки - Ольги Фаткулиной.

В конце ноября этого года российский лыжник Александр Терентьев завоевал золотую медаль в спринте классическим стилем в ходе первого этапа Кубка мира в финском горнолыжном курорте Рука.