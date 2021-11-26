Лыжник Александр Терентьев завоевал золото на первом этапе Кубка мира в Финляндии

Российский лыжник Александр Терентьев завоевал золотую медаль в спринте классическим стилем в ходе первого этапа Кубка мира, который проводится в финском горнолыжном курорте Рука. Спортсмену удалось преодолеть дистанцию за 2 минуты 31,9 секунды.

Второе место занял норвежский спортсмен Йоханнес Клебо - он отстал от россиянина на 1,18 секунды. Бронзовую медаль получил его соотечественник Эрик Валнес.

В конце 2020 года Терентьев занял второе место в спринте свободным стилем на этапе Континентального кубка в швейцарском Гомсе. Первое место тоже досталось россиянину Артему Мальцеву. Третье место занял Яник Рейбли.