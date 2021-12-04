Глава Сахалина заявил о планах датской фирмы арендовать остров на Курилах

Датская компания Copenhagen Offshore Partners, специализирующаяся на инвестициях в возобновляемые источники энергии, хочет взять в аренду курильский остров Шумшу. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Он уточнил, что у инвестора есть готовый проект по производству водорода, в который он может вложить от 2 до 2,5 миллиарда долларов.

«Они хотят производить 1,5 ГВт, 120 тыс. т водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер», - сказал Лимаренко в интервью РБК.

По словам губернатора, компания-арендатор хочет поставлять произведенную энергию в Японию.

Также Лимаренко отметил, что северные Курильские острова, куда входит Шумшу, спорными территориями не являются, поэтому никаких препятствий для переговоров с датчанами не будет.

Россия и Япония с середины прошлого века ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос принадлежности южной части Курил. РФ неоднократно заявляла, что суверенитет над этой территорией не подлежит сомнению.