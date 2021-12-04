Раскрыта неожиданная польза аллергии в защите от коронавируса

Люди, страдающие от аллергии, астмы и экземы, имеют до 40 процентов меньший риск заразиться коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли биологи из Лондонского университета короле Марии. Результат их работы был опубликован в журнале Thorax.

Ученые проанализировали данные 16 тысяч совершеннолетних жителей Великобритании с мая 2020 по февраль 2021 года. Участников исследования попросили подробно рассказать об их образе жизни — питании, отдыхе, работе, физических данных и перенесенных заболеваниях. В ходе исследования коронавирусная инфекция была выявлена у 3% людей — 446 человек.

Подробное рассмотрение полученных данных дало возможность выявить механизм защиты: пациенты с экземой и дерматитом, вызванными аллергенами, а также с сенной лихорадкой или ринитом на 23% реже заболевали коронавирусом. Кроме того, ученые установили, что больные астмой на 38 % реже заражаются COVID-19.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о людях, в организме которых могут развиваться новые сложные мутации коронавируса.