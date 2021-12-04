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Литва запросила поддержки ЕС из-за блокировки грузов Китаем

Иван Линдеманн
08:23 04.12.2021
В Вильнюсе заявили, что самостоятельно не могут исключить китайские предприятия из европейских таможенных систем.
Литва запросила поддержки ЕС из-за блокировки грузов Китаем
© Фото: Carofei, Fotogramma, globallookpress
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Литва попросила у Евросоюза поддержки из-за того, что Китай заблокировал литовский грузы. В Вильнюсе заявили, что самостоятельно не могут исключить китайские предприятия из европейских таможенных систем.

«Таможенные системы регулирует Еврокомиссия. Поэтому мы думаем, что в этот вопрос должны вмешаться институты и представлять Литву», - сообщает Delfi со ссылкой на главу МИД балтийской республики Габриэлюса Ландсбергиса.

После того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня, отношения между Литвой и КНР резко обострились. Пекин даже принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.

Позднее литовские бизнесмены сообщили о проблемах с доставкой товаров в Китай. Это произошло из-за того, что Пекин вычеркнул Вильнюс из своих таможенных систем.

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