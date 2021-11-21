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СМИ: Китай понизил дипломатические контакты с Литвой до уровня поверенного в делах

Майя Мусиенко
06:59 21.11.2021
В МИД КНР подчеркнули, что эта мера была принята в связи с открытием представительства Тайваня в Вильнюсе.
СМИ: Китай понизил дипломатические контакты с Литвой до уровня поверенного в делах
© Фото: pixabay
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Власти Китая понизили дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах. По данным республиканского Центрального телевидения, такое решение в правительстве приняли после того, как в Вильнюсе было открыто представительство Тайваня.

В заявлении МИД КНР, которое приводят местные СМИ, говорится, что Китай рассматривает открытие представительства Тайваня в Литве как вмешательство во внутренние дела государства.

«Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах», – цитирует телеканал заявление официального представителя внешнеполитического ведомства КНР.

Ранее сообщалось, что разведка США заподозрила Китай в тайном строительстве военного объекта в ОАЭ.

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