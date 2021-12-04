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Польша призвала ЕК начать антимонопольное расследование против «Газпрома»

Анна Назайкина
07:55 04.12.2021
Для борьбы с действиями компании следует увеличить число альтернативных поставщиков в пакете импорта, считают в Варшаве.
Польша призвала ЕК начать антимонопольное расследование против «Газпрома»
© Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress
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Глава министерства климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что Варшава обратилась к Европейской комиссии, чтобы орган незамедлительно начал антимонопольное расследование в отношении российской компании «Газпром».

По мнению польской стороны, российская компания якобы напрямую повлияла на скачок цен на европейском рынке голубого топлива.

«Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями „Газпрома" — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта», — сказала глава ведомства в разговоре с Biznes Alert.

Анна Москва утверждает, что в сложившейся ситуации требуется оперативно предпринять шаги в отношении «Газпрома».

«Совершенно оправданным представляется обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования антимонопольного расследования в отношении этой компании», — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что сложившаяся ситуация на рынке газа в Европе - это результат действий некоторых стран ЕС, которые до последнего не желали заключать долгосрочных контрактов с Москвой.

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