Холодные батареи и угроза банкротства: как рост цен на газ влияет на Европу

Местные жители жалуются на отсутствие тепла. В Молдавии, где температура воздуха на этой неделе опустилась до минус двух градусов, холодными батареи до сих пор остаются в двух третях квартир.

«Мы одеваемся и накрываемся одеялом. Даже не ждем тепла, потому что нам нечем платить. Я кипячу кастрюлю воды, переливаю в термос и весь день пью горячую воду», - рассказала пожилая местная жительница.

Из-за нехватки газа, на котором работает большинство ТЭЦ, сразу в двух городах Молдавии пришлось временно погасить даже вечный огонь. В стране объявлен режим ЧП, действуют правила строгой экономии. Контракт с «Газпромом», который действовал последние 13 лет, истек 30 сентября и был продлен еще на месяц - на время переговоров, на которых стороны все никак не могут прийти к согласию.

«Газ, который они планируют на Украине покупать, тоже российский газ и будет продан по цене от тысячи долларов и выше. Самый лучший и разумный вариант: выплатить долги и купить газ по цене, который предлагает "Газпром". Это там 600 долларов, может быть, они смогут сторговаться и на меньшее. Но все-таки 600 и 1000 это "две большие разницы"», - указал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Пока же власти Молдавии пытаются возместить нехватку газа из России поставками из Нидерландов и Польши. Румыния и даже Украина дают газ взаймы. Хотя в том же Киеве митинги против повышения тарифов на ЖКХ уже стали привычным делом.

Почти в три раза с начала пандемии счета за свет выросли и во Франции. Схожая ситуация и в Германии. Там во всем винят уходящую в отставку Ангелу Меркель. Хотя именно она выступала за строительство газопровода «Северный поток - 2». Ее вероятный преемник, Олаф Шольц, хотя и выступает за развитие возобновляемых источников энергии, говорит, что Германия еще не скоро сможет отказаться от газа.

«Мы используем газ и создаем новые газовые электростанции. Это поможет нам преодолеть переходный период на пути к возобновляемой энергетике. Никакой политики, это действительно нам необходимо, чтобы обеспечить бесперебойную подачу электричества», - заявил кандидат от Социал-демократической партии Германии на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц.

Германия - одна из немногих стран, заключивших с Россией долгосрочные контракты. Другие, понадеявшись на скорый отказ от использования газа, рассчитывали, по словам президента РФ Владимира Путина, на невидимую руку рынка. Но просчитались.

«Они всегда думали и выстраивали так рынок, предполагая, что всегда будет стоять очередь из поставщиков, которые будут конкурировать между собой и снижать тем самым цену. А сейчас наоборот - весь газ ушел в Азию и теперь уже покупатели стоят и конкурируют за доступный газ», - объяснил ведущий аналитик Фонда Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В то же время Россия, как и Европа, не заинтересована в высоких ценах на газ и в долгосрочной перспективе, пишет американский Bloomberg, хотела бы снизить их на 60%. И здесь логика проста: высокие цены на газ приведут к банкротству многих покупателей, а значит спрос неизбежно упадет, потянув за собой цены.

«Я сомневаюсь, что "Газпром" прям хлопает в ладоши и кричит: "Ура! Здорово!". Потому что это бьет по европейской экономике и бьет по перспективному спросу на газ. То есть цены не должны быть такими: европейская экономика не настолько могучая, чтобы выдержать такие цены», - отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Как бы то ни было, «Газпром» выполняет все взятые на себя обязательства. И сейчас это признают многие зарубежные партнеры. Как говорится, ничего личного - только бизнес. Тем более, что принятые сегодня правила игры на Западе и навязали.