Правительство РФ утвердило транспортную стратегию до 2030 года

Правительство РФ утвердило транспортную стратегию страны до 2030 года, прогноз определен до 2035 года. Об этом рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабинета министров.

В рамках реализации транспортной стратегии в стране будет создана современная транспортная сеть. В планах - строительство высокоскоростных магистралей для автомобильного и железнодорожного транспорта, обновление инфраструктуры и парков, подчеркнул глава правительства.

Мишустин обратил внимание на большие размеры страны, отметив, что важно обеспечить высокую связанность и транспортную доступность всей территории, включая Арктическую зону и Дальний Восток.

«Мы заложили в стратегию соответствующие ориентиры на десятилетний период, чтобы дорога "от двери до двери" между любыми двумя крупными городами не превышала 12 часов», - подчеркнул глава кабмина.

Он добавил, что для этих целей через всю страну будет сформирована современная опорная транспортная сеть, которая в том числе поспособствует поддержке внутреннего туризма. Инфраструктура и транспортный парк будут обновлять ускоренными темпами, прежде всего за счет отечественных моделей, пообещал Мишустин.

Предусмотрено строительство высокоскоростных магистралей для автомобильного и железнодорожного транспорта, масштабное обновление аэродромной инфраструктуры, а также более активное использование внутренних водных путей.