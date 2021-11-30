Путин выразил надежду, что в ситуации с Украиной дело не дойдет до «красных линий»

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду на то, что ситуация на Украине не приведет к появлению «красных линий». Об этом российский лидер заявил в ходе своего выступления в рамках инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия - пять минут... А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает», - заявил Путин.

Глава государства отметил, что Москва имеет возможность сделать так уже сейчас, имея в арсенале успешно испытанные ракеты морского базирования.

«Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже пять минут. Вот это, создание таких угроз для нас и есть "красные линии". Я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла и ответственности за свою страну и за мировое сообщество все-таки будет преобладать», - подчеркнул президент.

Кроме того, Владимир Путин высказался о необходимости наладить нормальные отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов всех участников международной деятельности. В таком случае, отметил он, никто не будет испытывать никаких угроз.