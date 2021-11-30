Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин выразил надежду, что в ситуации с Украиной дело не дойдет до «красных линий»

Ян Брацкий
15:59 30.11.2021
По мнению главы российского государства, для Москвы такими «красными линиями» является создание угроз для ее безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду на то, что ситуация на Украине не приведет к появлению «красных линий». Об этом российский лидер заявил в ходе своего выступления в рамках инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия - пять минут... А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает», - заявил Путин.

Глава государства отметил, что Москва имеет возможность сделать так уже сейчас, имея в арсенале успешно испытанные ракеты морского базирования.

«Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже пять минут. Вот это, создание таких угроз для нас и есть "красные линии". Я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла и ответственности за свою страну и за мировое сообщество все-таки будет преобладать», - подчеркнул президент.

Кроме того, Владимир Путин высказался о необходимости наладить нормальные отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов всех участников международной деятельности. В таком случае, отметил он, никто не будет испытывать никаких угроз.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:50 В стране и мире
Видео
Суд приговорил экс-схиигумена Сергия к 3,5 годам лишения свободы
15:32 В стране и мире
Видео
Путин высказался о своем праве избираться на новый срок
15:09 ОПК
Видео
Путин анонсировал появление в России гиперзвукового оружия с максимальной скоростью 9 Махов
12:33 В стране и мире
Видео
Стала известна причина госпитализации Рашкина
12:07 В стране и мире
NASA отложило выход астронавтов в космос из-за летящего к МКС мусора
Популярное
Видео
Отбиваясь сумкой: нападение стаи собак на женщину в Якутске попало на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Момент падения британского F-35 с авианосца попал на видео
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
Диетолог назвала самый вредный орех
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.