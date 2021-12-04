Врачи назвали опасные новогодние игрушки

Покупая новогодние игрушки и украшения, важно внимательно изучать состав изделия, а также обращать внимание на запах, поскольку некоторые товары низкого качества могут вызвать химическое отравление и сильнейшую аллергическую реакцию.

«Производители елочных украшений могут использовать токсичные вещества, при этом их продукция будет проходить по ГОСТу, если такие "яды" не превышают допустимую концентрацию. Однако в этом случае не учитывается опасность накопления подобных веществ в организме человека. Наибольшую опасность представляют, конечно, пластиковые игрушки», — рассказал врач-терапевт Тимур Асанов в беседе с РИА Новостями.

По словам медика, нельзя покупать пластмассовые украшения, от которых исходит резкий запах. Такие вещи крайне опасны для организма.

Это же правило распространяется на гирлянды – они не должны пахнуть, а также нагреваться и быть хлипкими, объяснил врач.

Врач-педиатр Денис Антропов, в свою очередь, напомнил, что родителям малышей стоит отказаться от игрушек из стекла. Ребенок может не только порезаться осколками, но и проглотить их или другие мелкие детали.

Также в доме, где есть маленький ребенок, стоит не наряжать нижний ярус елки.

«Развешивая на елке гирлянды и другие элементы подсветки, убедитесь, что они недоступны малышу. Детское любопытство и тяга ко всему светящемуся и сверкающему зачастую приводят к тому, что дети засовывают включенные лампочки в рот», — пояснил педиатр.

Ранее врач сказал, что большое количество алкоголя может спровоцировать нарушение в работе сердца даже здорового человека, поэтому после праздников количество пациентов с кардиологическими проблемами значительно увеличивается.