Крымчан призвали не выходить из дома из-за урагана

А ночь со вторника со среду на территории Крыма объявлено штормовое предупреждение. В это время полуостров может накрыть сильными дождями, переходящими в снег, в сопровождении ветра ураганной силы - до 35 метров в секунду.

В связи с опасным погодным прогнозом глава региона Сергей Аксенов призвал жителей воздержаться от перемещений и соблюдать максимальную осторожность.

«Прошу всех крымчан отнестись с пониманием», - написал он в своем Telegram-канале.

Согласно сообщениям синоптиков, особенно опасно в первую ночь зимы будет в Керчи, Феодосии, Коктебеле, а также населенном пункте Опасное. В отдельных районах Крыма в часы непогоды успеет выпасть половина месячной нормы осадков.