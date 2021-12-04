Франция ужесточила правила въезда из-за штамма «омикрон»

Власти Франции приняли решение ужесточить правила въезда на территорию государства из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщили представители французского МИДа.

«При въезде на территорию Франции каждый должен представить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген», — отмечается в Twitter внешнеполитического ведомства.

Известно, что в зависимости от пункта отправления анализ будет действителен от 24 до 48 часов до прибытия. Исключение составят лишь граждане, прошедшие полный курс вакцинации в странах Евросоюза.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала воздержаться от путешествий людям старше 60 лет, лицам с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет или онкология в связи с выявлением нового штамма коронавируса «омикрон».