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ВОЗ обновила рекомендации по международным поездкам в связи с новым штаммом COVID-19

Виктория Ивашечкина
22:43 30.11.2021
Эксперты подчеркнули, что туристам также необходимо проявлять бдительность в отношении признаков и симптомов коронавируса.
ВОЗ обновила рекомендации по международным поездкам в связи с новым штаммом COVID-19
© Фото: Leonid Faerberg, globallookpress
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала воздержаться от путешествий людям старше 60 лет, лицам с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет или онкология. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в связи с выявлением нового штамма коронавируса «омикрон».

«Лицам, которые нездоровы или подвержены риску развития тяжелой болезни COVID-19 и смерти, в том числе людям в возрасте 60 лет и старше или лицам с сопутствующими заболеваниями следует рекомендовать отложить поездку», - говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения. 

Эксперты также отметили, что туристам необходимо проявлять бдительность в отношении признаков и симптомов коронавируса, делать прививки и соблюдать защитные меры, чтобы не заразиться вирусом.

Напомним, «омикрон»-штамм выявили в ЮАР. Вирус уже добрался до нескольких европейских стран, Израиля и Гонконга. В России на сегодняшний день этой мутации не обнаружено.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что полный запрет международных полетов не сможет остановить распространение коронавируса.

При этом эксперты посоветовали странам применять в отношении путешествий правила, основанные на оценке риска и подтвержденной информации.

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