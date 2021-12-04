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В Московском планетарии назвали время полной фазы солнечного затмения 4 декабря

Роман Захаров
04:13 04.12.2021
Лунная тень упадет на нашу планету в 10:00 мск в южной зоне Атлантического океана, но полная фаза солнечного затмения наступит чуть позже.
В Московском планетарии назвали время полной фазы солнечного затмения 4 декабря
© Фото: pixabay
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В субботу, 4 декабря, в 10:34 по московскому времени произойдет полное затмение Солнца. Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария, отметив, что россияне, к сожалению, не смогут увидеть редкое природное явление.

«4 декабря 2021 года с 10:00 мск до 11:06 мск произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой = 1,037 в 10:34 мск. Полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Антарктиды... Никакие фазы этого затмения не будут видны с территории России», - сказано в сообщении, размещенном на сайте планетария.

По данным астрономов, лунная тень упадет на нашу планет в 10:00 мск в южной зоне Атлантического океана, к востоку от Фолклендских островов. Там полная фаза будет видна на восходе Солнца, и продлится всего 88 секунд. Сперва тень от Луны будет двигаться на юго-восток, а после - повернет к югу в море Уэдделла, которое омывает Антарктический полуостров с востока.

«В 10:34 мск в шельфовом леднике Ронне наступит наибольшая фаза затмения продолжительностью 1 минута 54 секунды, равная 1,037 и видимая на высоте 18 градусов над горизонтом. После этого тень повернет на запад, пересечет землю Мэри Берд и в 11:06 мск покинет Землю около тихоокеанского побережья Антарктиды», - поделились информацией сотрудники Московского планетария.

Ранее жители некоторых регионов РФ стали свидетелями самого долгого за последние 500 лет лунного затмения. Кадрами красивого природного явления они охотно поделились в социальных сетях.

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