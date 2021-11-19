Редкое лунное затмение попало на видео

Некоторые россияне, которые стали очевидцами самого долгого за последние пять веков лунного затмения, начали делиться видеозаписями астрономического явления в соцсетях.

«А вот и лунное затмение. Очень красиво. Луна похожа на Марс. Краешек ее виднеется», - поделился впечатлениями автор видео.

Лунное затмение будет не полным, во время него скроется только 97% лунного диска. В России за феноменом удастся понаблюдать жителям Забайкалья, Сибири и Дальнего Востока.

Частная фаза явления приходится на период с 10.20 до 15.48 по московскому времени, максимум ожидается около полудня.