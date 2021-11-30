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Москва возглавила европейский рейтинг инноваций по борьбе с COVID-19

Роман Захаров
23:24 30.11.2021
Высокие показатели Москва продемонстрировала благодаря почти 50 передовым решениям, направленным на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
Москва возглавила европейский рейтинг инноваций по борьбе с COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Москва заняла первое место среди городов Европы и третье среди городов всего мира в рейтинге инноваций, которые помогают в борьбе с пандемией COVID-19. Данный рейтинг был составлен международным исследовательским агентством StartupBlink.

«Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку - после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Пятерку замыкают Бостон и Лондон», - прокомментировал исследование StartupBlink Сергей Собянин.

В сообщении, размещенном на сайте мэра Москвы, отмечается, что российская столица в данном списке опередила Лондон и Барселону.

Высокие показатели Москва продемонстрировала благодаря почти 50 передовым решениям, направленным на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Среди них, в том числе, алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Данная методика уже помогла рентгенологам провести анализ свыше трех миллионов исследований.

«Еще одно инновационное решение - облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты. Способствовали высоким результатам и технологии, которые помогают адаптировать жизнь горожан во время пандемии. Это проекты в сфере умного туризма, электронной коммерции и логистики, а также дистанционной работы и онлайн-образования», - говорится в сообщении на сайте Собянина.

Специалисты агентства StartupBlink оценивали принятые в столице России меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику. Рейтинг был составлен на базе глобальной карты инновационных решений по коронавирусу, созданной весной прошлого года. В течение года на нее нанесли более тысячи решений.

Всего в рамках исследования дается оценка почти ста ведущим городам мира и 40 государствам.

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