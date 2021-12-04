В Бельгии два бегемота заразились COVID-19

Двое бегемотов из зоопарка города Антверпен заразились коронавирусом. В пятницу это подтвердили специалисты ветеринарной лаборатории Национального института здравоохранения Бельгии.

«Два бегемота Имани (14,5 лет) и Хермиен (41 год) заражены коронавирусом. У животных нет каких-либо симптомов, помимо насморка. Они чувствуют себя хорошо. Они находятся в изоляции, смотрители усилили меры безопасности», – цитирует пресс-релиз зоопарка РИА Новости.

В настоящий момент администрация зоопарка не может дать однозначного ответа на вопрос о том, как бегемоты, учитывая строгие санитарные меры, были инфицированы.

Всех млекопитающих в качестве меры предосторожности регулярно проверяют на COVID-19, однако положительный результат, по словам специалистов, был получен впервые.

Сейчас бегемотов изолировали от публики. Их вольер откроют сразу после получения отрицательного анализа.

Ранее в зоопарке американского Денвера у двух гиен обнаружили коронавирус.