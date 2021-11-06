В США впервые выявили коронавирус у гиен

В зоопарке американского Денвера (штат Колорадо) у двух гиен обнаружили коронавирус. Об этом говорится в сообщении зоопарка в Twitter.

Отмечается, что это, скорее всего, первые в мире случаи выявления COVID-19 у данного вида животных.

«Сегодня мы подтвердили, что две наши гиены - Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года - дали положительный результат на вирус, вызывающий COVID-19», - сказано в заявлении зоопарка.

Также говорится, что заражение гиен подтвердили в лаборатории ветеринарной диагностики университета штата Колорадо и в лаборатории национальных ветеринарных служб минсельхоза Соединенных Штатов. У животных наблюдаются такие симптомы, как легкая вялость, выделения из носа и периодический кашель. Прогнозы ветеринаров оптимистичны: специалисты ожидают, что звери справятся с болезнью.

Ранее сообщалось, что в США ученые из Университетов Пенсильвании и Айовы выявили сотни зараженных коронавирусом белохвостых оленей, которые могут быть «резервуарами» для мутации COVID-19.