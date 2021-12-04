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Ученые назвали нетипичный признак диабета

Ян Брацкий
22:50 04.12.2021
Повышенный уровень сахара блокирует поступление ферментов, поддерживающих здоровье полости рта, что ведет к потере зубов.
Ученые назвали нетипичный признак диабета
© Фото: Варвара Гертье, РИА Новости
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Высокий уровень сахара в крови может послужить причиной выпадения около десяти зубов. Данный нетипичный симптом отмечается у части больных сахарным диабетом, говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Стоматологической ассоциации США.

Подобное проявление недуга встречается примерно у 28 процентов больных из числа испытуемых. Объясняется это тем, что зашкаливающий уровень глюкозы мешает поступлению ферментов, поддерживающих здоровье полости рта, сообщает Daily Express. Кроме того, лишний сахар в крови может спровоцировать появление налета на зубах и пародонтит.

Ранее врач Елена Сюрашкина рассказала, как распознать диабет по ладоням. С ее слов, при повышении уровня сахара в крови до опасных значений кожа рук становится толще, нарушается сгибательная функция кистей. Так называемый синдром жесткой руки, или диабетическая хироартропатия проявляется у 30 процентов людей, которые страдают диабетом.

Другим признаком, который может указывать на развитие заболевания, является онемение рук. Люди не могут полностью распрямить ладонь, чтобы пальцы стали ровными.

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