«Праздник» на трассе: горящий грузовик с пиротехникой в Казахстане попал на видео

Перевозивший пиротехнику грузовик загорелся на севере Казахстана. Инцидент произошел в Акмолинской области на трассе «Нур-Султан - Щучинск», сообщила пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.

«В Бурабайском районе в 21:26 (18:26 мск) на 212-м километре автодороги "Нур-Султан - Щучинск" произошло возгорание полуприцепа грузового автомобиля марки DAF, груженного пиротехническими изделиями, на площади 30 квадратных метров», - приводит агентство «Казинформ» сообщение ведомства.

Огонь полностью уничтожил полуприцеп с грузом. При этом, кабина не пострадала, добавили в департаменте по ЧС. В результате инцидента никто не пострадал. Движение на участке трассы было перекрыто на некоторое время.

Ранее под Красноярском перевернулся бензовоз из цистерны которого вылилось порядка 10 тонн горючего. Возникший на месте ДТП пожар полностью уничтожил грузовик. Движение на месте ЧП долгое время оставалось заблокированным.