Огненный шар: под Красноярском загорелся бензовоз
Из перевернувшегося грузовика на дорогу вылилось 10 тонн топлива, которое сразу вспыхнуло.
© Видео: ЧП Канск, ВК © Фото: ЧП Канск, ВК
Под Красноярском загорелся бензовоз. Авария произошла на 10 километре объездной трассы. Многотонный грузовик, перевозивший топливо, перевернулся, из цистерны вылилось около 10 тонн горючего. Почти сразу оно вспыхнуло, а сам бензовоз превратился в огненный шар. Движение на данном участке трассы было заблокировано.
«В момент происшествия водитель покинул кабину автомобиля и серьезных травм не получил», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
На место оперативно прибыли сотрудники полиции и МЧС. Пожар быстро локализовали, дорогу залили специальным сорбентом, чтобы собрать остатки топлива с минимальным ущербом для окружающей среды. Точная причина ДТП пока не известна, на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.