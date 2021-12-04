Огненный шар: под Красноярском загорелся бензовоз

Под Красноярском загорелся бензовоз. Авария произошла на 10 километре объездной трассы. Многотонный грузовик, перевозивший топливо, перевернулся, из цистерны вылилось около 10 тонн горючего. Почти сразу оно вспыхнуло, а сам бензовоз превратился в огненный шар. Движение на данном участке трассы было заблокировано.

«В момент происшествия водитель покинул кабину автомобиля и серьезных травм не получил», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и МЧС. Пожар быстро локализовали, дорогу залили специальным сорбентом, чтобы собрать остатки топлива с минимальным ущербом для окружающей среды. Точная причина ДТП пока не известна, на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.