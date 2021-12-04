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В Белоруссии назвали цифры потерь из-за санкций ЕС

Виктория Ивашечкина
21:19 04.12.2021
По словам властей республики, переориентация поставок на рынки России и Китая - сейчас для белорусских властей задача номер один.
В Белоруссии назвали цифры потерь из-за санкций ЕС
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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Замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал о влиянии санкций Евросоюза на энергетическую и химическую отрасли.

«Те товары и услуги, которые не попали под санкции, по ним не планируется никакого падения, и сейчас обеспеченность экспортными заявками на следующий год примерно 50%», - отметил Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1». 

По его словам, по той группе, которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, планируются потери около $250-300 млн в год. Это прежде всего энергетическая и нефтехимическая группа.

Дмитрий Крутой подчеркнул, что переориентация поставок на рынки Китая и России, Африканский континент - сейчас для белорусских властей задача номер один.

В четверг, 2 декабря, санкции в отношении Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и Евросоюз. Под ограничения ЕС попал, в частности, белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа». Руководство ЕС утверждает, что он участвовали в транспортировке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона готова к сотрудничеству со странами Запада, несмотря на давление и санкции с их стороны.

По его словам, Белоруссия приветствует любые честные шаги, способствующие снижению напряженности и восстановлению взаимного доверия в Европе.

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