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Fitch подсчитало, сколько принесет РФ рост цен на нефть и газ в 2021 году

Анна Берестовая
05:56 12.10.2021
Агентство Fitch спрогнозировало, что РФ сможет увеличить нефтегазовые доходы на $50 млрд по сравнению с 2020 годом.
Fitch подсчитало, сколько принесет РФ рост цен на нефть и газ в 2021 году
© Фото: Joel Angel Juarez ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Российский бюджет и внебюджетные фонды в 2021 году смогут получить доход от нефтегазового сектора, превышающий прошлогодний почти на 70%. Такой скачок, в денежном эквиваленте равный 50 миллиардам долларов, может произойти в связи со значительным ростом цен на сырье.

Соответствующий подсчет сделали в международном рейтинговом агентстве Fitch. Всего нефть и газ, как ожидается, принесут стране около 125 миллиардов долларов за год. Эта сумма, как отмечается, на $40 миллиардов превышает ожидаемый в соответствии с ситуацией на начало года доход.

Подобный уровень финансовых поступлений, как пишет ТАСС, может даже оказаться выше показателей 2019 года, когда нефтегазовые доходы составили $120 миллиардов. Приведенная оценка на текущий год учитывает среднегодовую цену нефти Brent в $70 за баррель, а также среднегодовую экспортную цену «Газпрома» в $320 за тысячу кубометров.

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