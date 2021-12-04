Назарбаев объяснил позицию Казахстана по Крыму

Экс-лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, почему Казахстан занял определенную позицию относительно Крыма в 2014 году.

Бывший лидер республики отметил, что на полуострове прошел референдум, однако Казахстан не признал Крым российским, поскольку в тот момент это значило, что следует также признать Осетию, Абхазию и Косово. Вместе с тем экс-президент также не поддержал семь лет назад украинскую сторону, несмотря на призывы со стороны Петра Порошенко. По словам Назарбаева, во время референдума люди высказались, где хотят жить.

«Когда в Украине было все спокойно, все, кто жил в Крыму, они могли ездить к родственникам, а когда украинские националисты пришли и сказали, что все для украинцев, они забеспокоились и обратились с просьбой принять снова в состав России», - цитирует политика Sputnik Kazakhstan.

Напомним, Крым вернулся воссоединился с Россией по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым перешел России в 2014 году без сопротивления, так как служившие на полуострове украинские военные предложили российским коллегам взять регион под контроль.