Названы дата и место прощания с Ниной Ургант

Прощание с Народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Ниной Ургант, состоится 8 декабря в Александринском театре. Об этом сообщил представитель театра. Нина Николаевна Ургант скончалась 3 декабря в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни.

«Прощание с Ниной Ургант пройдет в нашем театре 8 декабря, точное время церемонии пока уточняется», - приводит РИА Новости слова представителя театра.

Похороны легендарной актрисы состоятся в тот же день, место захоронения пока не называется. За годы творческой карьеры в кино и театре, Нина Ургант создала десятки характерных и запоминающихся ролей. Наибольшую известность ей принесла роль в фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», в котором она сыграла медсестру Раю.

Кроме этого, Ургант снималась в таких фильмах, как «Волшебная сила», «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина» и т. д. Последней киноработой Нины Николаевны стала картина «Азиат», вышедшая на экраны в 2008 году.