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В Кремле раскрыли детали будущих переговоров Путина и Байдена

Виктория Ивашечкина
17:19 03.12.2021
Отмечается, что лидеры стран обсудят тему внутриукраинского кризиса и ситуацию в Сирии.
В Кремле раскрыли детали будущих переговоров Путина и Байдена
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом может состояться уже в ближайшие дни. По его словам, дата и время уже известны, но для их оглашения необходимо дождаться согласования всех вопросов.

«Прорабатывается возможность проведения общения Владимира Владимировича с президентом США Байденом в формате, очевидно, видеоконференцсвязи», - уточнил Ушаков во время брифинга.

При этом помощник президента России подчеркнул, что встреча готовится достаточно активно. Юрий Ушаков выразил надежду на то, что понимание о необходимости общения двух лидеров есть и у американской стороны.

«Я слышал сейчас сообщение по телевидению, где наши различные представители комментируют возможный предстоящий контакт и подчеркивают, что он очень нужен, для нас очень важен», - сказал Ушаков.

По его словам, сейчас Кремль и администрация президента США близки к тому, чтобы «согласовать удобное для обеих сторон время».

«Повестка очевидна - это будет важный контакт в продолжение женевских переговоров 16 июня», - заявил помощник российского лидера.

Планируется, что лидеры стран также обсудят актуальные вопросы международной повестки: Афганистан, Иран, внутриукраинский кризис, ситуацию в Сирии.

Ранее американские СМИ заявили, что Джо Байден и его команда готовятся к виртуальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре.

По данным издания Washington Post, в ходе встречи у американского лидера будет возможность рассказать Кремлю о том, какие последствия его ждут в случае «вторжения на Украину».

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