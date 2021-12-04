Крутой вираж: опубликовано видео нарушения украинским вертолетом границы Белоруссии

Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видео нарушения границы украинским военным вертолетом Ми-8. На кадрах видно, как пилоты залетают на территорию сопредельного государства, после чего разворачиваются в обратную сторону. Инцидент снят с разных камер.

Ранее Госпогранкомитет сообщил о нарушении границы вертолетом ВСУ во время учений. ЧП произошло в районе пункта пропуска «Новая Рудня».

Как сообщили в ведомстве, военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров залетел на территорию Белоруссии на глубину до 1 километра. По данному факту белорусские пограничники проинформировали своих украинских коллег.