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Крутой вираж: опубликовано видео нарушения украинским вертолетом границы Белоруссии

Ян Брацкий
18:49 04.12.2021
Нарушение границы Белоруссии произошло во время военных учений на территории Украины.
© Видео: Госпогранкомитет Белоруссии (GPK.GOV.BY) © Фото: Госпогранкомитет Белоруссии (GPK.GOV.BY)
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Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видео нарушения границы украинским военным вертолетом Ми-8. На кадрах видно, как пилоты залетают на территорию сопредельного государства, после чего разворачиваются в обратную сторону. Инцидент снят с разных камер.

Ранее Госпогранкомитет сообщил о нарушении границы вертолетом ВСУ во время учений. ЧП произошло в районе пункта пропуска «Новая Рудня».

Как сообщили в ведомстве, военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров залетел на территорию Белоруссии на глубину до 1 километра. По данному факту белорусские пограничники проинформировали своих украинских коллег. 

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