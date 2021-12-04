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Медведева переизбрали на пост председателя партии «Единая Россия»

Виктория Ивашечкина
17:45 04.12.2021
Помимо этого, по итогам съезда партии был определен состав генсовета в количестве 170 человек, его секретарем вновь стал Андрей Турчак.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев был переизбран председателем «Единой России». Соответствующее решение съезд партии единогласно принял в субботу, 4 декабря.

«Спасибо большое, дорогие друзья, спасибо за доверие», - подчеркнул Медведев.

Срок полномочий председателя «Единой России» составляет пять лет, согласно уставу партии. В свою очередь бывшего председателя Госдумы Бориса Грызлова переизбрали председателем высшего совета политсилы.

Кроме того, по итогам съезда был определен состав генерального совета партии в количестве 170 человек, его секретарем вновь стал Андрей Турчак.

Ранее на съезде президент РФ Владимир Путин призвал усилить общественный контроль за исполнением социально значимых задач. По словам лидера России, у партии «Единая Россия» есть все необходимые ресурсы для того, чтобы поддерживать просьбы людей.

Также, по его словам, на уровне первичных организаций необходимо укреплять диалог с гражданами РФ.

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