Медведева переизбрали на пост председателя партии «Единая Россия»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев был переизбран председателем «Единой России». Соответствующее решение съезд партии единогласно принял в субботу, 4 декабря.

«Спасибо большое, дорогие друзья, спасибо за доверие», - подчеркнул Медведев.

Срок полномочий председателя «Единой России» составляет пять лет, согласно уставу партии. В свою очередь бывшего председателя Госдумы Бориса Грызлова переизбрали председателем высшего совета политсилы.

Кроме того, по итогам съезда был определен состав генерального совета партии в количестве 170 человек, его секретарем вновь стал Андрей Турчак.

Ранее на съезде президент РФ Владимир Путин призвал усилить общественный контроль за исполнением социально значимых задач. По словам лидера России, у партии «Единая Россия» есть все необходимые ресурсы для того, чтобы поддерживать просьбы людей.

Также, по его словам, на уровне первичных организаций необходимо укреплять диалог с гражданами РФ.