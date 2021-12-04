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Путин призвал усилить контроль за исполнением социально значимых задач

Анна Назайкина
13:23 04.12.2021
Ключевую роль в решении вопрос людей должны играть местные отделения партии, подчеркнул глава государства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления по видеосвязи на съезде «Единой России» призвал усилить общественный контроль за исполнением социально значимых задач.

«В дальнейшем по каждому из этих и других значимых для людей направлениях прошу устроить общественный контроль, использовать здесь потенциал партийных комиссий, которые теперь возглавляют лидеры списка "Единой России"», - заявил Путин.

Глава государства отметил, что у партии есть все необходимые ресурсы для того, чтобы поддерживать просьбы людей. Также, по его словам, на уровне первичных организаций необходимо укреплять диалог с гражданами РФ.

«Прежде всего на этом уровне надо укреплять содержательный, результативный общественный диалог. В целом ценить и развивать обратную связь, которая помогает самой партии меняться, расти, набирать силу как в идеологическом, так и в кадровом плане», - заявил российский лидер.

Кроме того, Путин призвал честно говорить о проблемных вопросах, предлагать решения. Каждое слово должно становиться реальным делом, подчеркнул президент РФ, а каждое решение должно позитивно отражаться на жизни россиян.

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