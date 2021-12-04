Мясников назвал лекарство, от которого можно оглохнуть

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что бесконтрольный прием антибиотиков может привести к опасным последствиям, в том числе к глухоте.

«Многие антибиотики побочно действуют на слух, уничтожают наши слуховые рецепторы», - подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, помимо потери слуха лечение данным препаратом без надзора врача может грозить развитием почечной недостаточности.

«Они убивают почки. Меняют щелочной баланс, приводят к тому, что у нас вымывается калий. Люди умирают от остановки сердца», - заявил врач.

Кроме того, как утверждает Мясников, антибиотики могут стать причиной поражения суставов и токсического поражения печени.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что при неразумном применении антибиотики перестают работать, когда они действительно необходимы организму.

По его словам, подобные лекарственные средства нельзя принимать при гайморите. Также, по мнению Мясникова, они не нужны при наличии бронхита, так как он в большинстве случаев является инфекционным.