Медведчук назвал «рецепт» решения проблемы Донбасса

Проблему Донбасса можно решить только путем переговоров президента Украины Владимира Зеленского с представителями самопровозглашенных народных республик ДНР и ЛНР, а перед этим ему необходимо заручиться поддержкой российского лидера Владимира Путина.

Такое мнение выразил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ведущему программы «Новости недели» Юрию Подкопаеву. В настоящий момент политик помещен под домашний арест по подозрению в измене Родине.

«Конечно же я не изменял своей Родине. У меня и в мыслях этого не было. Я гражданин Украины, политик, меня избрали люди, чтобы я представлял их интересы. А измена Родине - это дежурная статья преступной власти во главе с Зеленским для того, чтобы сегодня бороться с теми, кто его не устраивает, кто с ним борется. Это измена Зеленскому, его взглядам и борьба с ним», - заявил Медведчук.

Полное интервью с украинским политиком смотрите воскресным утром в 09:00 в программе «Новости недели» с Юрием Подкопаевым на телеканале «Звезда».