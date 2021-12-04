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Медведчук назвал «рецепт» решения проблемы Донбасса

Ян Брацкий
16:36 04.12.2021
Находящийся под домашним арестом глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что это можно сделать только путем прямых переговоров Владимира Зеленского с ДНР и ЛНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Проблему Донбасса можно решить только путем переговоров президента Украины Владимира Зеленского с представителями самопровозглашенных народных республик ДНР и ЛНР, а перед этим ему необходимо заручиться поддержкой российского лидера Владимира Путина.

Такое мнение выразил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ведущему программы «Новости недели» Юрию Подкопаеву. В настоящий момент политик помещен под домашний арест по подозрению в измене Родине.

«Конечно же я не изменял своей Родине. У меня и в мыслях этого не было. Я гражданин Украины, политик, меня избрали люди, чтобы я представлял их интересы. А измена Родине - это дежурная статья преступной власти во главе с Зеленским для того, чтобы сегодня бороться с теми, кто его не устраивает, кто с ним борется. Это измена Зеленскому, его взглядам и борьба с ним», - заявил Медведчук.

Полное интервью с украинским политиком смотрите воскресным утром в 09:00 в программе «Новости недели» с Юрием Подкопаевым на телеканале «Звезда».

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