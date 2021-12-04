В Госдуме раскритиковали идею временно предоставить территорию острова на Курилах датской компании

Решение о временном предоставлении территорий, принадлежащих России, должно принимать правительство РФ, а не «местные управленцы». Так первый зампред комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов прокомментировал сообщение о том, что датская компания Copenhagen Offshore Partners планирует взять в аренду курильский остров Шумшу.

Ранее об этом рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, у инвестора есть готовый проект по производству водорода, в который он может вложить от 2 до 2,5 миллиарда долларов.

По словам Каргинова, отчуждать Курилы у РФ не планируется. Парламентарий также усомнился в том, что проект будет реализован.

«Речи о передаче Курил вообще не идет. Именно использование территории - да, привлечение инвестиций - да, но территориальная целостность после Второй мировой войны будет сохранена. О практичности этого проекта должно принимать решение правительство Российской Федерации, а не мэр или даже губернатор», - заявил Сергей Каргинов в интервью «Говорит Москва».

Парламентарий также высказался за прекращение арендных отношений с коммерческими компаниями других стран. Каргинов утверждает, что в скором времени Россия откажется от таких договоров.

«Была практика сдачи в аренду на Дальнем Востоке китайским компаниям массивов земельных участков для переработки леса. И мы видим, как достаточно жестко, хищнически они относятся к этому», - объяснил парламентарий.

Компания Copenhagen Offshore Partners специализируется на возобновляемых источниках энергии. Произведенный водород датчане планируют продавать в Японию, которая ранее заявляла о большом интересе к этому виду топлива.