Привитых от COVID-19 россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники освоили новый способ кражи денег с банковских карт привитых от коронавируса россиян. Злоумышленники рассылают уведомления о якобы полагающихся пособиях за иммунизацию, а затем узнают реквизиты банковского счета. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, аферисты ориентируются, в основном, на пожилых граждан. Они более доверчивы. Для рассылки ложных извещений используют аккаунт знакомого человека и сообщают своей жертве, что ей положены выплаты за укол от COVID-19.

«Далее идет работа по выяснению банковских данных и списание всех имеющихся средств у потерпевшего», - цитирует Соловьева агентство «Прайм».

Эксперт призвал никому не сообщать серию и номер паспорта, реквизиты банковской карты и пароль к ней. В случае малейших подозрений, лучше перезвонить по телефону регионального штаба по борьбе с COVID-19, где всегда готовы предоставить всю актуальную информацию о вакцинации.

Ранее в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщили, что сертификаты переболевших коронавирусом, загруженные на сайт «Госуслуги», будут автоматически переоформлены сроком на один год. В ведомстве добавили, что переоформление завершится в ближайшее время. Ранее россияне, переболевшие COVID-19, получали сертификаты на полгода.