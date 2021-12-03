В Минцифры рассказали о переоформлении сертификатов переболевших коронавирусом

Сертификаты переболевших коронавирусом, загруженные на сайт «Госуслуги», автоматически переоформляются сроком на один год. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В ведомстве добавили, что переоформление завершится в ближайшее время. Ранее россияне, переболевшие COVID-19, получали сертификаты на полгода.

С идеей уравнять сроки действия сертификатов о вакцинации и сертификатов переболевших ранее выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Владимир Путин инициативу поддержал.

Накануне помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что срок действия сертификатов о перенесенной инфекции продлен до года. Все новые документы будут выдавать сразу на 12 месяцев, другие - переоформлять.