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Названы четыре привычки, которые приводят к развитию рака

Виктория Ивашечкина
15:15 04.12.2021
По словам специалистов, более высокий риск развития онкологии имеют пациенты с длительной депрессией.
Названы четыре привычки, которые приводят к развитию рака
© Фото: pexels
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Четыре повседневные привычки могут привести к развитию онкологии. Как утверждают эксперты, ссылаясь на медицинские исследования, к ним относятся время отхода ко сну, раздражительность, проблемы с желудком и селезенкой и доедание ранее приготовленной пищи.

По словам авторов публикации, опубликованной на интернет-платформе WeChat, люди, которые ложатся спать поздно, имеют больший риск заболеть раком, чем придерживающиеся правильного режима. Кроме того, раздражительность также оказывает сильное влияние на состояние организма. 

«Особенно более высокий риск рака имеют пациенты с длительной депрессией», - отмечают авторы статьи.

Отмечается, что проблемы с желудком и селезенкой приводят к плохой усвояемости пищи, общим сбоям в работе организма. В конце концов это может привести к онкологии, утверждают эксперты.

Также авторы публикации напомнили о вреде от постоянного доедания ранее приготовленной пищи. По их словам, нитритов в остатках намного больше, чем в свежеприготовленных блюдах, а нитриты являются мощными канцерогенами.

Ранее специалист онкологического центра Эльхан Ибрагимов дал рекомендации, которые позволят уменьшить риск развития рака.

По словам врача, необходимо в целом следить за здоровьем и обязательно давать организму физические нагрузки. Кроме того, онколог рекомендовал регулярно проходить профилактические осмотры, диспансеризацию.

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