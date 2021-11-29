Онколог дал четыре главных рекомендации по профилактике рака

Специалист онкологического центра Эльхан Ибрагимов дал рекомендации, которые позволят уменьшить риск развития рака. Медик, в частности, подчеркнул, что вопреки распространенному мнению, не существует «противораковой» диеты, при этом следование некоторым правилам, по его словам, поможет защитить организм от страшного недуга.

«Чтобы снизить риск возникновения рака, надо, во-первых, отказаться от вредных привычек: курение, алкоголь, переедание», - объяснил Ибрагимов в беседе с «Российской газетой».

Врач добавил, что также необходимо в целом следить за здоровьем и обязательно давать организму физические нагрузки. Кроме того, он рекомендовал регулярно проходить профилактические осмотры, диспансеризацию.

«Доказано, что благодаря ей (диспансеризации - прим. ред.), случаи выявления рака на ранних стадиях увеличились примерно в восемь раз», - подчеркнул эксперт.

В заключение Ибрагимов напомнил, что чем раньше удастся обнаружить онкологическое заболевание, тем выше шансы на выздоровление.