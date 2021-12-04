Устроившего стрельбу в центре Москвы арестовали

Мужчину, выстрелившего в таксиста в центре Москвы, арестовали. Он будет находиться под стражей до 3 февраля 2022 года.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 февраля 2022 года», - говорится в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

Инцидент произошел накануне на Большой Грузинской. Между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил в другого, как предполагается, из травматического оружия.

Злоумышленник был задержан, а раненый госпитализирован. По данным СМИ, стрелявший дважды судим.