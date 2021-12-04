Путин обсудил с президентом ЮАР совместные усилия в борьбе с COVID-19

Президенты России и Южно-Африканской Республики Владимир Путин и Сирил Рамафоза провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран договорились об объединении усилий в борьбе с пандемией COVID-19, в особенности на фоне обнаружения нового омикрон-штамма коронавируса.

«Лидеры также обсудили детали подготовки к саммиту Россия – Африка, взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества», - говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с ЮАР, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

Медики из Южно-Африканской Республики, которым пришлось первыми столкнуться с омикрон-штаммом, отмечают, что одним из главных признаков заражения данной мутацией COVID-19 является сильное чувство усталости.