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Путин обсудил с президентом ЮАР совместные усилия в борьбе с COVID-19

Анна Назайкина
13:12 04.12.2021
Ранее РФ приостановила авиасообщение с Южной Африкой, где впервые был зарегистрирован случай заражения омикрон-штаммом.
Путин обсудил с президентом ЮАР совместные усилия в борьбе с COVID-19
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Президенты России и Южно-Африканской Республики Владимир Путин и Сирил Рамафоза провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран договорились об объединении усилий в борьбе с пандемией COVID-19, в особенности на фоне обнаружения нового омикрон-штамма коронавируса.

«Лидеры также обсудили детали подготовки к саммиту Россия – Африка, взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества», - говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с ЮАР, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

Медики из Южно-Африканской Республики, которым пришлось первыми столкнуться с омикрон-штаммом, отмечают, что одним из главных признаков заражения данной мутацией COVID-19 является сильное чувство усталости.

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