NASA показало единственное в 2021 году солнечное затмение

Кадры единственного в 2021 году солнечного затмения опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Явление можно было наблюдать утром 4 декабря.

Полностью погрузилась во тьму на две минуты часть Антарктиды. Также затмение Солнца увидели жители Намибии, Лесото, Чили, Новой Зеландии и Австралии. В России никакие фазы этого явления видны не были.

Следующее солнечное затмение должно произойти 8 апреля 2024 года. Его тоже увидят не все - только жители США и Канады.

Ранее некоторые россияне стали очевидцами самого долгого за последние пять веков лунного затмения.